रहमत शाह ने विराट कोहली के खास रिकॉर्ड की बराबरी की है (फाइल तस्वीर)

टेस्ट क्रिकेट: रहमत शाह ने दूसरी पारी में जड़ा अर्धशतक, कोहली के क्लब में हुए शामिल

लेखन आदर्श कुमार 03:03 pm Oct 13, 202603:03 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहमत शाह ने बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी से इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। बतौर कप्तान पहला टेस्ट खेल रहे रहमत ने पहली पारी में 105 रन की बेहतरीन पारी खेली। इसके बाद दूसरी पारी में भी अपना दम दिखाते हुए 51 रन बनाए और टीम के लिए अहम योगदान दिया। रहमत टेस्ट कप्तानों के उस खास सूची में शामिल हुए हैं, जिसमें विराट कोहली भी शामिल हैं।