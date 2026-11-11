रहमत शाह ने रचा इतिहास, ICC टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष-10 में पहुंचने वाले पहले अफगानी बने

अफगानिस्तान ने वनडे प्रारूप में भी शानदार सफलता हासिल की है। इसी महीने की शुरुआत में जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के साथ खेली गई त्रिकोणीय सीरीज जीतने के बाद टीम ICC पुरुष वनडे रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंच गई।

यह उसकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है।

वहीं, जिम्बाब्वे के क्रेग एर्विन ने टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 9 स्थान की छलांग लगाकर 48वां स्थान हासिल किया। उन्होंने शारजाह टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद दोहरा शतक लगाया था।