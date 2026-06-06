आर प्रगनानंदा ने रचा इतिहास, नॉर्वे शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने 

जीत

प्रगनानंदा का ऐसा रहा सफर

20 वर्षीय प्रगनानंदा ने लगातार चार क्लासिकल मुकाबले जीतकर नॉर्वे शतरंज 2026 में शीर्ष स्थान हासिल किया। खिताब की दौड़ में उनके लिए राह तब आसान हुई, जब अमेरिका के वेस्ली सो और फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा का मुकाबला ड्रॉ रहा। इससे दोनों खिलाड़ियों की चैंपियन बनने की उम्मीदों को झटका लगा। हालांकि, सो ने आर्मागेडन मुकाबला जीतकर 17 अंक के साथ टूर्नामेंट समाप्त किया। इससे पहले प्रगनानंदा ने डी. गुकेश को हराकर दूसरा स्थान हासिल किया था।