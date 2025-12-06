क्विंटन डिकॉक ने जड़ा भारत के खिलाफ 7वां वनडे शतक, ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे में बेहतरीन शतक (106 रन) लगाया। ये उनके वनडे करियर का 23वां और भारतीय टीम के खिलाफ 7वां शतक रहा, जिसे उन्होंने 80 गेंदों में पूरा किया। डिकॉक अब भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक जड़ने वाले अफ्रीकी बल्लेबाज भी बन गए हैं। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही डिकॉक की पारी और साझेदारी
डिकॉक ने पहली गेंद से ही आक्रामक रूख अपनाया। उन्होंने 89 गेंदों का सामना किया और 106 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 8 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 119.10 की रही। उन्होंने कप्तान तेम्बा बावुमा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 121 गेंदों में 113 रन जोड़े। बावुमा 48 रन बनाकर रविंद्र जडेजा का शिकार बने। इसके बाद डिकॉक ने मैथ्यू ब्रीट्जके के साथ 44 गेंदों में 54 रन जोड़े।
रिकॉर्ड
डिकॉक ने तोड़ा एबी डिविलियर्स का ये रिकॉर्ड
डिकॉक के अब भारत के खिलाफ 7 शतक हो गए हैं। अब वह इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले अफ्रीकी बल्लेबाज हैं। इस खिलाड़ी ने एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 6 शतक लगाए थे। उनके बल्ले से 32 मैच की 32 पारियों में 48.46 की औसत से 1,357 रन निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119 रन रहा था।
विदेशी
डिकॉक ने घर से बाहर पूरे किए 2,500 रन
डिकॉक ने मैच के दौरान 23वां रन बनाते ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। अब उनके घर से बाहर वनडे क्रिकेट में 2,500+ रन हो गए हैं। उन्होंने विदेशी धरती के अपने 63वें वनडे में ये उपलब्धि हासिल की। उनकी औसत 43 से अधिक की रही है। इस दौरान उन्होंने 7 शतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 128 रन का रहा है। घरेलू सरजमीं पर इस खिलाड़ी ने 3,219 रन बनाए हैं। उनकी औसत 52.77 की है।
बराबरी
डिकॉक ने इस बड़े रिकॉर्ड की कर ली बराबरी
डिकॉक ने इस शतकीय पारी के दौरान एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अब वह भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक (7) लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके अलावा श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने भी भारत के खिलाफ 89 वनडे मुकाबलों में 7 शतक लगाए थे। डिविलियर्स, रिकी पोंटिग और कुमार संगाकार ने भारत के खिलाफ नडे में 6-6 शतक लगाए थे।
करियर
ऐसा रहा है डिकॉक का वनडे करियर
डिकॉक ने वनडे क्रिकेट में अपना पहला मैच साल 2013 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अपने करियर में 161 वनडे खेले हैं, जिसमें 46.55 की औसत के साथ 7,123 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस बीच उन्होंने 178 रन के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ 23 शतक और 32 अर्धशतक लगाए। उनका इस प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 178 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन (1,219) श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।