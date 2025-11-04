क्विंटन डिकॉक ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

पारी उम्दा रही डिकॉक की पारी डिकॉक ने इकबाल स्टेडियम में विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ उम्दा बल्लेबाजी की। वह विश्व कप 2023 के बाद वनडे क्रिकेट में वापसी कर रहे थे और उन्होंने 50 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने लुआन-ड्रे प्रीटोरियस के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी की। वह 71 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए।

करियर ऐसा है डिकॉक का वनडे करियर डिकॉक ने वनडे क्रिकेट में अपना पहला मैच साल 2013 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अपने करियर में 156 वनडे खेले, जिसमें 45.86 की औसत और 96.57 की स्ट्राइक रेट से 6,833 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 178 रन के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ 21 शतक और 31 अर्धशतक लगाए। बतौर विकेटकीपर उन्होंने वनडे प्रारूप में 200 से अधिक कैच पकड़े हैं।