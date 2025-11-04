हरमनप्रीत कौर बनाम मिताली राज: वनडे विश्व कप इतिहास में दोनों खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन?

हरमनप्रीत कौर बनाम मिताली राज: वनडे विश्व कप इतिहास में दोनों खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन?
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को फाइनल में हराते हुए अपने पहले वनडे विश्व कप खिताब पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला टीम को विश्व विजेता बनाने वाली पहली कप्तान बनी। इससे पहले पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज के नेतृत्व में भारतीय टीम विश्व कप के फाइनल में हारकर उपविजेता रही थी। इस बीच हरमनप्रीत और मिताली के विश्व कप के आंकड़ों की तुलना करते हैं।
आंकड़े
विश्व कप इतिहास में दोनों बल्लेबाजों ने बनाए हैं 1,000+ रन
मिताली ने विश्व कप में कुल 38 मैच (2000-2022) खेले थे, जिसकी 36 पारियों में 47.17 की उम्दा औसत और 67.67 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,321 रन बनाए थे। उन्होंने 2 शतक और 11 अर्धशतक लगाए थे। हरमनप्रीत ने इन वैश्विक खेलों में कुल 35 मुकाबले (2009-2025) खेले हैं, जिसकी 30 पारियों में 45.44 की औसत और 93.11 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,136 रन (शतक-3, अर्धशतक- 6) बनाए हैं।
कप्तानी
विश्व कप में कैसी रही मिताली और हरमनप्रीत की कप्तानी?
मिताली विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा कप्तानी करने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने कुल 28 मैचों में टीम की कमान संभाली थी, जिसमें से 16 मैच भारत ने जीते और 11 में हार झेली। इस बीच 1 मैच बेनतीजा भी रहा। हरमनप्रीत ने सिर्फ 1 संस्करण (2025) में टीम की कप्तानी की है। उनके नेतृत्व में टीम 5 मैच जीती और 3 में हार (बेनतीजा-1) का सामना किया। मिताली का कप्तानी में जीत प्रतिशत (57.14), हरमनप्रीत (55.55) से बेहतर रहा।
जानकारी
मिताली की कप्तानी में 2 बार फाइनल में पहुंची थी भारतीय टीम
मिताली की कप्तानी में भारतीय टीम 2005 और 2017 के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई थी। हालांकि, 2005 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से और 2017 के फाइनल में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम से भारतीय टीम हार गई थी।
बल्लेबाजी
बतौर कप्तान बल्लेबाजी में दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े
कप्तानी करते हुए मिताली ने 27 पारियों में 41.90 की औसत और 67.94 की स्ट्राइक रेट के साथ 922 रन बनाए थे। उन्होंने टीम का नेतृत्व करते हुए 2 शतक और 5 अर्धशतक लगाए थे। इस बीच वह 2 पारियों में शून्य पर भी आउट हुई थी। दूसरी तरफ हरमनप्रीत ने टीम का नेतृत्व करते हुए 8 पारियों में 32.50 की औसत और 2 अर्धशतकों की मदद से 260 रन अपने नाम किए।
करियर
बेमिसाल रहा है मिताली और हरमनप्रीत का वनडे करियर
मिताली ने 2 दशक से ज्यादा के अंतरराष्ट्रीय करियर में 232 वनडे में 50.68 की औसत से 7,805 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 125* के सर्वोच्च स्कोर के साथ 7 शतक लगाए थे। मिताली ने वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक 64 अर्धशतक लगाए हैं। अपने करियर में हरमनप्रीत ने अब तक 161 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 37.19 की औसत और 77.06 की स्ट्राइक रेट से 4,409 रन बनाए हैं। उन्होंने 7 शतक और 22 अर्धशतक लगाए हैं।