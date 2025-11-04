हरमनप्रीत कौर बनाम मिताली राज: वनडे विश्व कप इतिहास में दोनों खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन?

आंकड़े विश्व कप इतिहास में दोनों बल्लेबाजों ने बनाए हैं 1,000+ रन मिताली ने विश्व कप में कुल 38 मैच (2000-2022) खेले थे, जिसकी 36 पारियों में 47.17 की उम्दा औसत और 67.67 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,321 रन बनाए थे। उन्होंने 2 शतक और 11 अर्धशतक लगाए थे। हरमनप्रीत ने इन वैश्विक खेलों में कुल 35 मुकाबले (2009-2025) खेले हैं, जिसकी 30 पारियों में 45.44 की औसत और 93.11 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,136 रन (शतक-3, अर्धशतक- 6) बनाए हैं।

कप्तानी विश्व कप में कैसी रही मिताली और हरमनप्रीत की कप्तानी? मिताली विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा कप्तानी करने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने कुल 28 मैचों में टीम की कमान संभाली थी, जिसमें से 16 मैच भारत ने जीते और 11 में हार झेली। इस बीच 1 मैच बेनतीजा भी रहा। हरमनप्रीत ने सिर्फ 1 संस्करण (2025) में टीम की कप्तानी की है। उनके नेतृत्व में टीम 5 मैच जीती और 3 में हार (बेनतीजा-1) का सामना किया। मिताली का कप्तानी में जीत प्रतिशत (57.14), हरमनप्रीत (55.55) से बेहतर रहा।

जानकारी मिताली की कप्तानी में 2 बार फाइनल में पहुंची थी भारतीय टीम मिताली की कप्तानी में भारतीय टीम 2005 और 2017 के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई थी। हालांकि, 2005 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से और 2017 के फाइनल में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम से भारतीय टीम हार गई थी।

बल्लेबाजी बतौर कप्तान बल्लेबाजी में दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े कप्तानी करते हुए मिताली ने 27 पारियों में 41.90 की औसत और 67.94 की स्ट्राइक रेट के साथ 922 रन बनाए थे। उन्होंने टीम का नेतृत्व करते हुए 2 शतक और 5 अर्धशतक लगाए थे। इस बीच वह 2 पारियों में शून्य पर भी आउट हुई थी। दूसरी तरफ हरमनप्रीत ने टीम का नेतृत्व करते हुए 8 पारियों में 32.50 की औसत और 2 अर्धशतकों की मदद से 260 रन अपने नाम किए।