क्विंटन डिकॉक संन्यास से लौटकर फिर से वनडे टीम में हुए शामिल, पाकिस्तान में खेलेंगे सीरीज

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में चुना गया है। दरअसल, वह इस प्रारूप को अलविदा कह चुके थे, लेकिन अब उन्होंने संन्यास से वापस लौटने का फैसला किया। इस विकेटकीपर बल्लेबाज को अक्टूबर-नवंबर में पाकिस्तान दौरे पर होने वाली वनडे और टी-20 सीरीज के लिए प्रोटियाज टीम में जगह मिली है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान डिकॉक की वापसी से टीम को होगा फायदा- कोच शुकरी कॉनराड दक्षिण अफ्रीकी टीम के मुख्य कोच शुकरी कॉनराड ने कहा, "क्विंटन की सफेद गेंद वाली टीम में वापसी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब हमने पिछले महीने उनके भविष्य के बारे में बात की थी, तो यह स्पष्ट था कि उनमें अभी भी अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की बहुत इच्छा है। हर कोई जानता है कि वह टीम के लिए उपयोगी हैं और उनकी वापसी से टीम को ही फायदा होगा।"

करियर डिकॉक के वनडे करियर पर एक नजर डिकॉक ने वनडे क्रिकेट में अपना पहला मैच साल 2013 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अपने करियर में 155 वनडे खेले, जिसमें 45.74 की औसत और 96.64 की स्ट्राइक रेट से 6,770 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 178 रन के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ 21 शतक और 30 अर्धशतक लगाए। बतौर विकेटकीपर उन्होंने वनडे प्रारूप में 209 कैच और 17 स्टम्पिंग भी की। वह वनडे विश्व कप 2023 में आखिरी मैच खेले थे।