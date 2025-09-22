क्विंटन डिकॉक संन्यास से लौटकर फिर से वनडे टीम में हुए शामिल, पाकिस्तान में खेलेंगे सीरीज
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में चुना गया है। दरअसल, वह इस प्रारूप को अलविदा कह चुके थे, लेकिन अब उन्होंने संन्यास से वापस लौटने का फैसला किया। इस विकेटकीपर बल्लेबाज को अक्टूबर-नवंबर में पाकिस्तान दौरे पर होने वाली वनडे और टी-20 सीरीज के लिए प्रोटियाज टीम में जगह मिली है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
बयान
डिकॉक की वापसी से टीम को होगा फायदा- कोच शुकरी कॉनराड
दक्षिण अफ्रीकी टीम के मुख्य कोच शुकरी कॉनराड ने कहा, "क्विंटन की सफेद गेंद वाली टीम में वापसी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब हमने पिछले महीने उनके भविष्य के बारे में बात की थी, तो यह स्पष्ट था कि उनमें अभी भी अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की बहुत इच्छा है। हर कोई जानता है कि वह टीम के लिए उपयोगी हैं और उनकी वापसी से टीम को ही फायदा होगा।"
करियर
डिकॉक के वनडे करियर पर एक नजर
डिकॉक ने वनडे क्रिकेट में अपना पहला मैच साल 2013 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अपने करियर में 155 वनडे खेले, जिसमें 45.74 की औसत और 96.64 की स्ट्राइक रेट से 6,770 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 178 रन के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ 21 शतक और 30 अर्धशतक लगाए। बतौर विकेटकीपर उन्होंने वनडे प्रारूप में 209 कैच और 17 स्टम्पिंग भी की। वह वनडे विश्व कप 2023 में आखिरी मैच खेले थे।
टीम
पाकिस्तान दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीका की वनडे और टी-20 टीम
टी-20 टीम: डेविड मिलर (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्जी, क्विंटन डिकॉक, डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, एंडिले सिमलेन, और लिजाद विलियम्स। वनडे टीम: मैथ्यू ब्रीट्जके (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्ज़ी, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, डोनोवन फरेरा, ब्योर्न फोर्टुइन, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, और सिनेथेम्बा केशिले।
शेड्यूल
पाकिस्तान दौरे का ऐसा है कार्यक्रम
दक्षिण अफ्रीका के पाकिस्तान दौरे की शुरुआत 12 अक्टूबर को होने वाले मैच से होगी। इसके बाद दूसरा और आखिरी टेस्ट 20 अक्टूबर से खेला जाएगा। इसके बाद 28 अक्टूबर को होने वाले मैच से टी-20 सीरीज की शुरुआत होगी। इसके बाद 31 अक्टूबर को दूसरा और 1 नवंबर को तीसरा टी-20 खेला जाएगा। वनडे सीरीज के मुकाबले 4 , 6 और 8 नवंबर को खेले जाएंगे।
टेस्ट
टेस्ट सीरीज में मार्करम करेंगे कप्तानी
तेम्बा बावुमा चोट के कारण टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं। वह इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए थे। ऐसे में टेस्ट सीरीज के लिए बावुमा की गैरमौजूदगी में मार्करम कप्तानी करेंगे। टेस्ट टीम: एडेन मार्करम (कप्तान), डेविड बेडिंगहैम, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, ज़ुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को जानसन, केशव महाराज (केवल दूसरा टेस्ट), वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रायन, और काइल वेरेन।