पीवी सिंधु इजरायल-ईरान के युद्ध के बीच दुबई से सुरक्षित घर लौटीं

पीवी सिंधु इजरायल-ईरान के युद्ध के बीच दुबई से सुरक्षित घर लौटीं, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 11:55 am Mar 03, 202611:55 am

क्या है खबर?

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इजरायल-ईरान के युद्ध के बीच दुबई में फंस गई थी। हालांकि, अब वो वापस बेंगलुरु अपने घर लौट गई हैं। दुबई में फंसने की वजह से अखिल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भी हिस्सा नहीं ले पाई। अमेरिका-इजरायल के ईरान पर हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी हमला किया, जिससे दुबई में माहौल काफी खराब हो गया था। इस सब के बीच ही भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी दुबई में फंस गई थीं।