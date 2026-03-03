पीवी सिंधु इजरायल-ईरान के युद्ध के बीच दुबई से सुरक्षित घर लौटीं, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इजरायल-ईरान के युद्ध के बीच दुबई में फंस गई थी। हालांकि, अब वो वापस बेंगलुरु अपने घर लौट गई हैं। दुबई में फंसने की वजह से अखिल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भी हिस्सा नहीं ले पाई। अमेरिका-इजरायल के ईरान पर हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी हमला किया, जिससे दुबई में माहौल काफी खराब हो गया था। इस सब के बीच ही भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी दुबई में फंस गई थीं।
पोस्ट
सिंधु ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी जानकारी
सिंधु ने एक्स लिखा, 'बेंगलुरु अपने घर सही सलामत घर लौट गई हूं। पिछले कुछ दिन काफी तनावपूर्ण और अनिश्चितता वाले थे, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं वापस घर लौट गई हूं। मैं ग्राउंट टीम्स, दुबई ऑथोरिटीज, इमिगरेशन और हर एक व्यक्ति का दिल से शुक्रिया करना चाहती हूं जिन्होंने मुश्किल समय में हमारा अच्छा ध्यान रखा। उनकी सहानुभूति और पेशेवर रवैया शब्दों से कई ज्यादा मायने रखता है। अब अगले कदम की ओर बढ़ने का समय है।'
विस्फोट
सिंधु के निवास के पास हुआ था विस्फोट
बता दें कि 1 मार्च को सिंधु जहां ठहरी हुई थीं, उनके पास में ही विस्फोट हुआ था। हालांकि, इस विस्फोट से सिंधु और उनकी टीम को कोई चोट नहीं पहुंची थी। सिंधु ने भारत के लिए ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। उन्होंने साल 2016 के रियो ओलंपिक में रजत और साल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया था। सिंधु बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं।