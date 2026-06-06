प्रिंसट यादव भारतीय टीम का हिस्सा बन गए हैं (तस्वीर: एक्स/@IPL)

#NewsBytesExclusive: प्रिंस यादव 18 साल तक लेदर गेंद से नहीं खेले, कैसे भारतीय टीम तक पहुंचे?

लेखन आदर्श कुमार 10:19 pm Jun 06, 202610:19 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान किया है। 29 वर्षीय तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम में मौका मिला है। वह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे टीम में भी टीम का हिस्सा हैं। 18 साल की उम्र तक प्रिंस ने लेदर गेंद से क्रिकेट नहीं खेला था। उनके कोच अमित वशिष्ठ ने न्यूजबाइट्स से बातचीत में उनके संघर्ष, अनुशासन और सफलता की कहानी साझा की है।