महिला वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की मुलाकात
महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सोमवार (6 नवंबर) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके आवास पर मुलाकात की। पहली बार विश्व कप का खिताब अपने नाम करने वाली भारतीय टीम का हर जगह जोरदार स्वागत हो रहा है। रविवार को पूरे दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को 52 रन से हराया था।
Members of the Indian Women Cricket team, winner of the ICC Women’s Cricket World Cup 2025 called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. The President congratulated the team and said that they have created history and have become role models for younger generation.… pic.twitter.com/lHBBXRcPh5— President of India (@rashtrapatibhvn) November 6, 2025
VIDEO | Delhi: ICC Women’s ODI World Cup champion team India meets President Droupadi Murmu (@rashtrapatibhvn) at Rashtrapati Bhawan.#WomensWorldCup2025 #WomenInBlue— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2025
Members of the Indian Women Cricket Team call on the President of India— PIB India (@PIB_India) November 6, 2025
You have become role models, the younger generation, especially girls, will be inspired to move ahead in life: President #DroupadiMurmu to members of the Indian Women Cricket Team
Read here:… pic.twitter.com/c31qMIple2
भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से हराते हुए सकारात्मक शुरुआत की और दूसरी मैच में पाकिस्तान को 88 रन से हराया। इसके बाद भारतीय टीम को अगले 3 मैचों में क्रमशः दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार मिली। हार की हैट्रिक के बाद भारत ने अहम मैच में न्यूजीलैंड को 53 रन से हराया। भारत का आखिरी लीग मैच (बांग्लादेश के खिलाफ) बारिश की भेंट चढ़ गया। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था।