भारतीय महिला टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप जीता है (तस्वीर: एक्स/@rashtrapatibhvn)

महिला वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की मुलाकात

लेखन आदर्श कुमार
Nov 06, 2025
06:17 pm
क्या है खबर?

महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सोमवार (6 नवंबर) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके आवास पर मुलाकात की। पहली बार विश्व कप का खिताब अपने नाम करने वाली भारतीय टीम का हर जगह जोरदार स्वागत हो रहा है। रविवार को पूरे दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को 52 रन से हराया था।

भारतीय खिलाड़ियों ने की राष्ट्रपति से मुलाकात 

सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो 

भारतीय महिला टीम का जोरदार स्वागत हुआ 

विश्व कप में ऐसा था भारतीय टीम का सफर

भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से हराते हुए सकारात्मक शुरुआत की और दूसरी मैच में पाकिस्तान को 88 रन से हराया। इसके बाद भारतीय टीम को अगले 3 मैचों में क्रमशः दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार मिली। हार की हैट्रिक के बाद भारत ने अहम मैच में न्यूजीलैंड को 53 रन से हराया। भारत का आखिरी लीग मैच (बांग्लादेश के खिलाफ) बारिश की भेंट चढ़ गया। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था।