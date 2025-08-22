प्रज्ञान ओझा के पुरुष सीनियर चयन समिति में हो सकते हैं शामिल, BBCI ने मांगे आवेदन

पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) की पुरुष सीनियर चयन समिति में शामिल हो सकते हैं। यह कदम समिति में बदलाव की खबरों के बीच उठाया गया है, जिसमें वर्तमान में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर , एसएस दास, सुब्रतो बनर्जी, अजय रात्रा और एस शरथ शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ओझा दक्षिण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और शरथ की जगह लेंगे, क्योंकि उनका 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है।

आवेदन BCCI ने 2 राष्ट्रीय चयनकर्ता पदों के लिए मांगे आवेदन TOI की रिपोर्ट के अनुसार, BCCI ने राष्ट्रीय चयनकर्ता के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्रता मानदंड में कम से कम 7 टेस्ट मैच या 30 प्रथम श्रेणी मैच या 10 वनडे और 20 प्रथम श्रेणी मैच का अनुभव शामिल है। आवेदकों का कम से कम 5 साल पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेना आवश्यक है और उनके पिछले 5 साल में किसी भी BCCI क्रिकेट समिति का हिस्सा नहीं होना भी अनिवार्य किया गया है।

कार्यकाल अगरकर का कार्यकाल 2026 तक के लिए बढ़ाया इससे पहले आई खबरों में पुष्टि की गई थी कि BCCI ने मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि BCCI जल्द ही नए आवेदन भी आमंत्रित करेगा। इसमें यह भी कहा गया था कि बोर्ड मौजूदा चयनकर्ताओं से खुश है और केवल एक बदलाव कर सकता है, जिसमें शरत की जगह किसी नए चेहरे को शामिल करना शामिल है।