प्रधानमंत्री मोदी ने चेतेश्वर पुजारा को लिखा पत्र, क्रिकेट में योगदान की सराहना की

पत्र प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र में क्या लिखा? प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अगस्त को भेजे पत्र में लिखा, 'मुझे क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के आपके निर्णय के बारे में पता चला। मैं आपके शानदार क्रिकेट करियर के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्रिकेट के छोटे प्रारूपों के प्रभुत्व वाले दौर में आप खेल के लंबे प्रारूप की खूबसूरती की याद दिलाते थे। आपके अडिग स्वभाव और एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी करने की क्षमता ने आपको भारतीय बल्लेबाजी क्रम का आधार बनाया है।'

तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश में किए प्रदर्शन की भी तारीफ की प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा, 'आपका शानदार क्रिकेट करियर, खासकर विदेशों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उल्लेखनीय कौशल और दृढ़ संकल्प से भरा पड़ा है।' उन्होंने आगे लिखा, 'उदाहरण के तौर पर आपने साल 2018 और 2021 में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भारत की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत की नींव रखी थी! सबसे शक्तिशाली गेंदबाजी आक्रमणों में से एक के खिलाफ डटे रहकर, आपने दिखाया कि टीम के लिए जिम्मेदारी उठाना क्या मायने रखता है।'

सराहना 'आपकी विरासत आंकड़ों से परे है' प्रधानमंत्री माेदी ने लिखा, 'आपको करियर में कई सीरीज जीत, शतक, दोहरे शतक और कई सम्मान मिले हैं, लेकिन कोई भी आंकड़े उस शांति को बयां नहीं कर सकती जो आपकी उपस्थिति ने प्रशंसकों और साथियों को दी। यह वास्तव में आपकी स्थायी विरासत है जो केवल आंकड़ों से परे है। खेल के प्रति आपका जुनून इस बात से भी झलकता है कि एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर होने के बावजूद आपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलना जरूरी समझा।'

आभार पुजारा ने पत्र के लिए जताया प्रधानमंत्री मोदी का आभार पुजारा ने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी का पत्र साझा कर उनके शब्दों के लिए आभार जताया है। पुजारा ने पत्र के साथ लिखा, 'मुझे अपने सेवानिवृत्ति पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रशंसा पत्र प्राप्त करके सम्मानित महसूस हुआ। व्यक्त की गई हार्दिक भावनाओं के लिए मैं बहुत आभारी हूं। अपनी दूसरी पारी में कदम रखते हुए, मैं मैदान पर बिताई हर याद और मुझे मिले प्यार और प्रशंसा को संजोकर रखूंगा। धन्यवाद महोदय।'