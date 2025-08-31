पथुम निसांका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया दूसरा वनडे शतक, बनाए ये रिकॉर्ड्स 

श्रीलंका क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय (122) पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 7वां और जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 111 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत मेहमान टीम को शुरुआत झटकों से उबरने में मदद मिली और वह मैच जीतने में भी सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।

बल्लेबाजी ऐसी रही निसांका की पारी और साझेदारी श्रीलंका को 278 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 68 रन तक 2 शुरुआत झटके लग गए थे। उसके बाद निसांका ने सदीरा समरविक्रमा (31) के साथ 78 रन और कप्तान चरिथ असलंका (71) के साथ 90 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला। इस दौरान उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर लिया। उन्होंने खराब गेंद पर बड़े शॉट्स लगाए। वह अपनी पारी में 136 गेंदों में 16 चौकों की मदद से 122 रन बनाकर आउट हुए।

प्रदर्शन जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसा रहा है निसांका का प्रदर्शन? निसांका का वनडे में जिम्बाब्वे के खिलाफ प्रदर्शन काफी दमदार रहा है। उन्होंने अपने करियर में इस टीम के खिलाफ दूसरे सर्वाधिक रन बनाए हैं। वह इस टीम के खिलाफ अब तक 6 मैचों की 6 पारियों में 89 से अधिक की औसत और 90 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 445 रन बना चुके हैं। इसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है। इस टीम के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी मैच में आया है।

जानकारी निसांका ने लिस्ट-A क्रिकेट में पूरे किए 4,000 रन निसांका ने पारी में अपना दूसरा रन बनाते ही लिस्ट-A क्रिकेट में 4,000 रन भी पूरे कर लिए हैं। उनके अब 113 मैचों में 39 से अधिक की औसत से 4,120 रन हो गए हैं। इसमें 9 शतक और 27 अर्धशतक शामिल हैं।