वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' खिताब जीतने वाले खिलाड़ी, जानिए शीर्ष पर कौन

भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार (11 जनवरी) को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को पहले वनडे मुकाबले में 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत से विराट कोहली (93) ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उनकी इस पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के पुरस्कार से नवाजा गया। यह उनका वनडे में 45वां पुरस्कार रहा। आइए वनडे में सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' के पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 सचिन तेंदुलकर - 62 वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' खिताब जीतने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। वह साल 1989 से लेकर 2012 तक वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने 463 मुकाबले खेले और 62 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने वनडे करियर के 452 पारियों में 44.83 की औसत से 18,426 रन भी बनाए। उनके बल्ले से 49 शतक और 96 अर्धशतक भी निकले।

#2 सनथ जयसूर्या - 48 इस सूची में दूसरे नंबर पर पूर्व श्रीलंकाई कप्तान सनथ जयसूर्या हैं। वह साल 1989 से लेकर 2011 तक वनडे क्रिकेट में श्रीलंकाई टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 445 मुकाबले खेले और 48 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने अपने वनडे करियर में 433 पारियों में 32.36 की औसत और 91.20 की स्ट्राइक रेट से 13,430 रन भी बनाए। उनके बल्ले से 28 शतक और 68 अर्धशतक भी निकले।

#3 विराट कोहली - 45 भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। यह खिलाड़ी साल 2008 से वनडे क्रिकेट खेलते आ रहा है। उन्होंने अब तक 309 मुकाबले खेले हैं और 45 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने 297 पारियों में 58.60 की औसत से 16,650 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 53 शतक और 77 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 रन का रहा है।

