अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हार में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी, शीर्ष चार में 2 भारतीय

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हार में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी, शीर्ष चार में 2 भारतीय
क्या है खबर?
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी बल्लेबाज के लिए शतक जड़ना बड़ी उपलब्धि माना जाता है क्योंकि ये बार-बार नहीं बनते हैं और उसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। हालांकि, शतक बनाने के बाद भी टीम हार जाए तो यह बड़ा दुखद होता है। ऐसी स्थिति में बल्लेबाज कड़ी मेहतन से जड़े उस शतक का खुलकर जश्न भी नहीं मना पाते हैं। ऐसे में आइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टीम की हार में सर्वाधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।
#1
सचिन तेंदुलकर - 25 शतक
इस सूची में पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर पहले पायदान पर हैं। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 100 शतक जड़े, जिनमें से 25 में टीम को हार मिली। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 200 मैचों की 329 पारियों में कुल 51 शतक जड़े थे, जिनमें से 11 में टीम को हार झेलनी पड़ी थी। इसी तरह 20 में जीत मिल थी। वनडे में उन्होंने 463 मैचों में 49 शतक जड़े थे, जिसमें से 14 में टीम को हार मिली थी।
#2
ब्रायन लारा - 17 शतक
सूची में वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान बल्लेबाज ब्रायन लारा दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 53 शतक जड़े, जिनमें से 17 में टीम को हार मिली। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 131 मैचों की 232 पारियों में कुल 34 शतक जड़े थे, जिनमें से 14 में टीम को हार झेलनी पड़ी थी। इसी तरह 8 में जीत मिल थी। वनडे में उन्होंने 299 मैचों में 19 शतक जड़े थे, जिसमें से 3 में टीम को हार मिली थी।
#3
विराट कोहली - 16 शतक
इस सूची में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 85 शतक जड़े, जिनमें से 16 में टीम को हार मिली है। उन्होंने 123 टेस्ट की 210 पारियों में 30 शतक जड़े थे, जिनमें से 7 में टीम को हार मिली है। वनडे में उन्होंने 311 मैचों में 54 शतक जड़े हैं, जिसमें से 9 में हार मिली है। इसी तरह टी-20 अंतराष्ट्रीय में जड़े एकमात्र शतक में भी टीम जीती है।
#4
क्रिस गेल - 15 शतक
सूची में वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 42 शतक जड़े, जिनमें से 15 में टीम को हार मिली थी। उन्होंने 103 टेस्ट की 182 पारियों में 15 शतक जड़े थे, जिनमें से 3 में टीम को हार मिली। वनडे में उन्होंने 301 मैचों में 25 शतक जड़े हैं, जिसमें से 11 में हार मिली थी। इसी तरह टी-20 अंतराष्ट्रीय में जड़े 2 शतकों में से 1 में टीम हारी थी।