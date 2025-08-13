दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सेंट्रल जोन ने जीते हैं 6 खिताब, जानिए कैसा है प्रदर्शन

दलीप ट्रॉफी के आगामी संस्करण की शुरुआत 28 अगस्त से हो जाएगी, जिसमें सेंट्रल जोन की कप्तानी ध्रुव जुरेल करते हुए दिखेंगे। इस टीम में जुरेल के अलावा कुलदीप यादव, रजत पाटीदार और दीपक चाहर जैसे प्रमुख खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। दलीप ट्रॉफी में अब तक सेंट्रल जोन की टीम ने 6 खिताब जीते हुए हैं। आइए इस टीम के इतिहास में बारे में आंकड़ों के जरिए जानते हैं।

प्रदर्शन सेंट्रल जोन ने जीते हैं 6 खिताब सेंट्रल जोन ने 55 दलीप ट्रॉफी संस्करणों में हिस्सा लिया है, जिसमें से 6 बार उन्होंने खिताब जीता है। इस मामले में केवल वेस्ट जोन (19), नॉर्थ जोन (18) और साउथ जोन (13) ही उनसे आगे है। उल्लेखनीय है कि 1961 में दलीप ट्रॉफी की शुरुआत के बाद से सेंट्रल जोन को अपना पहला खिताब जीतने में 30 से ज्यादा सीजन लग गए थे। 1996 के संस्करण ने उन्होंने पहली बार ये ट्रॉफी जीती थी।

फाइनल 16 बार फाइनल में पहुंची है सेंट्रल जोन की टीम सेंट्रल जोन ने दलीप ट्रॉफी में चौथा सबसे ज्यादा बार फाइनल में प्रवेश किया है। इस टीम ने 16 बार खिताबी मुकाबले में पहुंचने में सफलता हासिल की है। टूर्नामेंट में अब तक खेले गए 97 मैचों में सेंट्रल जोन ने 26 जीते हैं और 45 हारे हैं। इस बीच उनके 26 मैच ड्रॉ रहे हैं। टूर्नामेंट में 25 से ज्यादा जीत हासिल करने वाली अन्य टीमें केवल वेस्ट जोन (56), नॉर्थ जोन (51) और साउथ जोन (43) हैं।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों ने किया है उम्दा प्रदर्शन पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा, जिन्होंने सेंट्रल जोन के अलावा नॉर्थ जोन का भी प्रतिनिधित्व किया है, दलीप ट्रॉफी के इतिहास में 5वें सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 53.27 की औसत से 1,918 रन बनाए थे। मोहम्मद कैफ ने टूर्नामेंट में 67.66 की शानदार औसत से 1,827 रन बनाए थे। गेंदबाजी में नरेंद्र हिरवानी ने 34.12 की औसत से 126 विकेट लिए थे। वह इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

जानकारी सेंट्रल जोन ने 2 बार बनाया 600+ स्कोर सेंट्रल जोन ने 1989 में ईस्ट जोन के खिलाफ 641/7 पर पारी घोषित की थी। उनका एकमात्र अन्य 600 से अधिक स्कोर 1989 में नॉर्थ जोन के खिलाफ 628/6 था। सेंट्रल जोन ने ये दोनों मैच जीते थे।