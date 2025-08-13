वनडे क्रिकेट: वेस्टइंडीज के कप्तान के तौर पर सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान शाई होप ने शतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का कुल 18वां शतक रहा। उनकी शतकीय पारी की मदद से कैरेबियाई टीम ने ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए तीसरे मुकाबले में 202 रन से जीत दर्ज की। इस बीच वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान के तौर पर सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 शाई होप (5 शतक) क्रिकइंफो के अनुसार, होप ने कप्तान के रूप में अपना 5वां वनडे शतक लगाया। होप ने कप्तान के तौर पर वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने के मामले में लारा की बराबरी कर ली। होप ने कप्तान के तौर पर 1,500 वनडे रन भी पूरे कर लिए। उन्होंने 38 मैचों में 54.17 की औसत से 1,571 रन बनाए। कुल मिलाकर, होप के नाम वनडे करियर में 50.24 की औसत से 5,879 रन हैं।

#2 ब्रायन लारा (5 शतक) ब्रायन लारा ने 125 वनडे मैचों में वेस्टइंडीज की कप्तानी की, जिसमें से 59 में उनकी टीम जीती और 59 ही मैच हारे। इस बीच 7 मैच बेनतीजा भी रहे थे। कप्तान के रूप में उन्होंने 5 वनडे शतक और 18 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने 119 पारियों में 35.81 की औसत से 3,725 रन बनाए थे। अपने वनडे करियर में उन्होंने 295 मैचों में 40.90 की औसत से 10,348 रन बनाए थे, जिसमें 19 शतक भी शामिल थे।

#3 क्रिस गेल (4 शतक) क्रिस गेल ने वेस्टइंडीज के कप्तान के रूप में 4 वनडे शतक लगाए थे। उन्होंने 53 मैचों में टीम की कप्तानी की थी, जिसमें 17 में उनकी टीम जीती, जबकि 30 में हार झेली थी। इस बीच 6 मैच बेनतीजा रहे थे। गेल ने कप्तान के रूप में 51 पारियों में 43.68 की औसत से 1,966 रन बनाए थे। कुल मिलाकर, गेल ने अपने वनडे करियर का अंत 25 शतकों के साथ किया।