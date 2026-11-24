PTI के अनुसार, 54 वर्षीय म्हाम्ब्रे को पिछले महीने ही मुंबई इंडियंस (MI) ने अपने कोचिंग स्टाफ से अलग किया था।

अब PBKS में उनकी मुलाकात टीम के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग से होगी। इससे पहले दोनों साल 2015 में MI के कोचिंग सेटअप में एक साथ काम कर चुके हैं।

म्हाम्ब्रे के पास कोचिंग का लंबा अनुभव है। उन्होंने 2021 से 2024 तक मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच की भूमिका निभाई थी।