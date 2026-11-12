पैट कमिंस और उनकी पत्नी का वीडियो वायरल हो रहा है (फाइल तस्वीर)

पत्नी बेकी से तीखी बहस करते दिखे पैट कमिंस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

लेखन आदर्श कुमार 01:40 pm Nov 12, 202601:40 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस को सिडनी की एक सड़क पर अपनी पत्नी बेकी के साथ तीखी बातचीत करते देखा गया। यह 2018 के बहुचर्चित गेंद से छेड़छाड़ विवाद यानी 'सैंडपेपर गेट' को लेकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के नए खुलासों के बाद कमिंस की पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। द ऑस्ट्रेलियन की ओर से जारी वीडियो में दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती दिखी। इसके बाद वे पास की एक इमारत में चले गए।