IPL 2027 से हट सकते हैं पैट कमिंस, SRH के कप्तान ने दिए संकेत 

रिपोर्ट टेस्ट और विश्व कप खेलने में रहेगा कमिंस का ध्यान द ऐज से कमिंस ने कहा कि उनका मुख्य ध्यान टेस्ट क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप अभियान पर है। कमिंस ने कहा, "अगले साल किसी न किसी मोड़ पर कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, और वो टेस्ट मैच या वनडे विश्व कप तो बिल्कुल नहीं होंगे।" IPL में पिछले कुछ सीजन में वह SRH के लिए एक अहम खिलाड़ी रहे हैं, और टीम के कप्तान के तौर पर उन्हें सालाना 18 करोड़ रुपये मिलते हैं।

बयान IPL 2027 को लेकर क्या बोले कमिंस? कमिंस ने कहा कि IPL 2027 में खेलने को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है और मैं इस पर बाद में विचार करूंगा। उन्होंने आगे कहा, "मैं इस बारे में (IPL में खेलने) और करीब से विचार करूंगा और फ्रेंचाइजी के साथ मिलकर देखूंगा कि क्या सही फैसला रहेगा। अभी हालात बदल सकते हैं। मुझे कुछ चोटें भी लगी हैं, इसलिए मैं अभी कुछ भी पक्का नहीं करना चाहता।"

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प्रदर्शन इस IPL सीजन में कमिंस ने खेले 8 मैच IPL 2026 के शुरुआती मैचों में कमिंस नहीं खेले थे और उनकी अनुपस्थिति में ईशान किशन ने कप्तानी की थी। ऐसे में कमिंस इस सीजन में सिर्फ 8 मैच ही खेल सके, जिसमें उन्होंने 38.37 की खराब औसत के साथ सिर्फ 6 ही विकेट लिए थे। इस दौरान वह बेहद महंगे (इकॉनमी रेट- 9.59) भी साबित हुए। इस सीजन में मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 28 रन देते हुए 3 विकेट लेना रहा।

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