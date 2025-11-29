पापुआ न्यू गिनी के क्रिकेटर किपलिन डोरिगा को 3 साल की जेल, जानिए क्या किया अपराध
क्या है खबर?
पापुआ न्यू गिनी के 30 वर्षीय क्रिकेटर किपलिन डोरिगा को डकैती और महिला पर हमला करने का दोषी पाए जाने पर जर्सी की रॉयल कोर्ट ने 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह घटना उस समय हुई जब डोरिगा इस साल की शुरुआत में ICC क्रिकेट विश्व कप चैलेंज लीग में खेल रहे थे। बता दें कि डोरिगा पापुआ न्यू गिनी के प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 39 वनडे और 43 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।
विवरण
कब हुई थी यह हैरान करने वाली घटना?
यह घटना 25 अगस्त, 2025 को घटी, जब डोरिगा ने सेंट हेलियर में एक महिला पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। इस दौरान डोरिगा ने उसका फोन भी छीन लिया था। महिला की चोटों का विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। उसी दिन बाद में डोरिगा को गिरफ्तार कर लिया गया और अधिकारियों ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की। इसके बाद डोरिगा पर औपचारिक रूप से आरोप भी लगाए गए।
स्वीकार
डोरिगा ने कोर्ट में स्वीकार किया अपराध
27 अगस्त को डोरिगा पर औपचारिक रूप से डकैती का आरोप लगाया गया। उन्हें जर्सी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 28 नवंबर को, जर्सी की रॉयल कोर्ट ने उसे उसके कृत्य के लिए 3 साल की जेल की सजा सुनाई। डिटेक्टिव सार्जेंट जिम मैकग्रानाहन ने त्वरित जांच की सराहना की जिसके कारण डोरिगा की गिरफ्तारी हुई और चोरी की संपत्ति बरामद हुई।