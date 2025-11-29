पापुआ न्यू गिनी के क्रिकेटर किपलिन डोरिगा को 3 साल की जेल

पापुआ न्यू गिनी के क्रिकेटर किपलिन डोरिगा को 3 साल की जेल, जानिए क्या किया अपराध

लेखन भारत शर्मा 11:41 am Nov 29, 202511:41 am

क्या है खबर?

पापुआ न्यू गिनी के 30 वर्षीय क्रिकेटर किपलिन डोरिगा को डकैती और महिला पर हमला करने का दोषी पाए जाने पर जर्सी की रॉयल कोर्ट ने 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह घटना उस समय हुई जब डोरिगा इस साल की शुरुआत में ICC क्रिकेट विश्व कप चैलेंज लीग में खेल रहे थे। बता दें कि डोरिगा पापुआ न्यू गिनी के प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 39 वनडे और 43 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।