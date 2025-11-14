पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में श्रीलंका को हराया, सीरीज में 2-0 से बनाई अजेय बढ़त 

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रावलपिंडी में खेले गए दूसरे वनडे मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराते हुए सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाई। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 288/8 का स्कोर बनाया। जवाब में पाकिस्तानी टीम ने फखर जमान (78) और बाबर आजम (102*) की पारियों की मदद से 49वें ओवर में लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका (24) और कामिल मिशारा (27) बड़ी पारी नहीं खेल सके। मध्यक्रम में जनिथ लियानागे ने अर्धशतक (54) लगाया। उनके अलावा कामिंडु मेंडिस (44) और सदीरा समरविक्रमा (42) ने टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में सैम अयूब (33) के विकेट के पतन के बाद जमान और बाबर ने उम्दा पारियां खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। मोहम्मद रिजवान (51*) ने भी जीत में योगदान दिया।

लियानागे लियानागे ने लगाया अपना 7वां अर्धशतक श्रीलंका ने जब 98 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवाया, तब लियानागे क्रीज पर आए। मध्यक्रम में इस बल्लेबाज ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का कुल 7वां अर्धशतक साबित हुआ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे लियानागे 63 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी इस पारी में 2 चौके और 1 छक्का भी लगाया। उनके अब 30 वनडे में 49.67 की औसत से 894 रन हो गए हैं।

फखर फखर जमान ने खेली उम्दा पारी पाकिस्तान से पारी की शुरुआत करने आए फखर जमान ने अयूब के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी। की जमन ने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का कुल 18वां अर्धशतक रहा। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 93 गेंदों में 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से 78 रन बनाए। उन्होंने बाबर के साथ 100 रन की साझेदारी भी की।

बाबर बाबर ने लगाया शतक नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने उतरे बाबर ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की। अपनी फॉर्म तलाश रहे बाबर ने क्रीज पर टिकने के बाद कुछ आकर्षक शॉट भी लगाए और 68 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने निरंतर रन बनाते हुए 115 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। यह उनके वनडे करियर का कुल 20वां शतक और श्रीलंका के विरुद्ध चौथा शतक साबित हुआ। वह 102 रन बनाकर नाबाद रहे।