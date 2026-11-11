पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है (फाइल तस्वीर)

लाहौर में जहरीली हवा का कहर, पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट अब रावलपिंडी में खेला जाएगा

लेखन आदर्श कुमार 12:59 pm Nov 11, 202612:59 pm

क्या है खबर?

लाहौर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच को रावलपिंडी में कराने का फैसला किया है। बोर्ड ने इसकी जानकारी दे दी है। पहले यह मुकाबला लाहौर में खेला जाना था, लेकिन अब दोनों टेस्ट रावलपिंडी में होंगे। मुकाबले के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरा टेस्ट मैच 17 से 21 नवंबर को ही खेला जाएगा।