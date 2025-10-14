भारत बनाम वेस्टइंडीज: केएल राहुल ने जड़ा 20वां टेस्ट अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

भारत बनाम वेस्टइंडीज: केएल राहुल ने जड़ा 20वां टेस्ट अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दिल्ली में खेले गए सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच जिताऊ अर्धशतकीय पारी (58*) खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 20वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। उनकी इस पारी की बदौलत ही भारतीय टीम मैच में 7 विकेट से जीत हासिल करते हुए सीरीज को 2-0 से जीतने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही राहुल की पारी और साझेदारी?
वेस्टइंडीज से मिले 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। टीम को 9 के कुल स्कोर पर यशस्वी जायसवाल (8) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद राहुल ने साई सुदर्शन (39) के साथ 79 रन की साझेदारी कर टीम को जीत के करीब पहुंचाया। वह अपनी पारी में 108 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 58 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत दिलाई।
करियर
कैसा रहा है राहुल का टेस्ट करियर?
राहुल ने साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 65 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 114 पारियों में 36.55 की औसत से 3,985 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 11 शतक और 20 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 199 रन का रहा है। वह टेस्ट करियर में 9 बार बिना खाता खोले हुए भी आउट हुए हैं।