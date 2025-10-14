भारत बनाम वेस्टइंडीज: केएल राहुल ने जड़ा 20वां टेस्ट अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही राहुल की पारी और साझेदारी?

वेस्टइंडीज से मिले 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। टीम को 9 के कुल स्कोर पर यशस्वी जायसवाल (8) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद राहुल ने साई सुदर्शन (39) के साथ 79 रन की साझेदारी कर टीम को जीत के करीब पहुंचाया। वह अपनी पारी में 108 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 58 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत दिलाई।