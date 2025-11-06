पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डिकॉक ने अपने वनडे करियर का 22वां शतक लगाया, जानिए आंकड़े

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डिकॉक ने अपने वनडे करियर का 22वां शतक लगाया, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे में बेहतरीन शतक (123*) लगाया। सीरीज के पहले मैच में 63 रन की पारी खेलने वाले डिकॉक ने दूसरे मैच के दौरान अपने वनडे करियर का 22वां शतक लगाया। इस बीच उन्होंने दूसरे विकेट के लिए टोनी डी जोरजी के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी की। आइए डिकॉक की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
बेहतरीन रही डिकॉक की पारी
पारी की शुरुआत करते हुए डिकॉक उम्दा लय में नजर आए और उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों की खबर ली। इकबाल स्टेडियम में इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने अपने सलामी जोड़ीदार ड्रे प्रीटोरियस के साथ मिलकर 81 रन की साझेदारी की। क्रीज पर टिकने के बाद डिकॉक ने तेजी से रन बटोरे और अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 119 गेंदों में 123 रन बनाकर नाबाद रहे।
शतक
डिकॉक ने शतकों के मामले में हर्षल गिब्स को पीछे छोड़ा
डिकॉक ने शतकों के मामले में अपने ही देश के पूर्व बल्लेबाज हर्षल गिब्स को पीछे छोड़ा। बता दें कि गिब्स ने 248 वनडे मैचों में 21 शतकों की मदद से 8,094 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका की टीम में डिकॉक से ज्यादा शतक सिर्फ हाशिम अमला और एबी डिविलियर्स ने लगाए हैं। गौरतलब हो कि अमला ने 27 शतक और डिविलियर्स ने 25 शतक लगाए थे।
रिकॉर्ड्स
डिकॉक ने बनाए ये अन्य रिकॉर्ड्स
डिकॉक का यह एशिया में कुल 9वां वनडे शतक (37 पारी) है। उनसे ज्यादा शतक लगाने वाले गैर एशियाई बल्लेबाज सिर्फ डिविलयर्स (10) हैं। इस सूची में तीसरे स्थान पर क्रिस गेल (8 शतक, 60 पारी) हैं। यह एशिया में सलामी बल्लेबाज के तौर पर डिकॉक का कुल 12वां, 50+ रन का स्कोर है। एशिया में उनसे ज्यादा 50+ रन बनाने वाले प्रोटियाज सलामी बल्लेबाज गैरी कस्टर्न (21) हैं।
करियर
ऐसा है डिकॉक का वनडे करियर
डिकॉक ने वनडे क्रिकेट में अपना पहला मैच साल 2013 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अपने करियर में 157 वनडे खेले, जिसमें लगभग 46 की औसत के साथ 6,950 से अधिक रन बनाए। इस बीच उन्होंने 178 रन के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ 22 शतक और 31 अर्धशतक लगाए। बतौर विकेटकीपर उन्होंने वनडे प्रारूप में 200 से अधिक कैच पकड़े हैं।