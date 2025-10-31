पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका: फहीम अशरफ ने दूसरी बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लिया 4 विकेट हॉल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में फहीम अशरफ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हॉल अपने नाम किया। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा 4 विकेट हॉल रहा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अशरफ ने पहली बार 4 विकेट हॉल लिया। उनकी शानदार गेंदबाजी के कारण दक्षिण अफ्रीका 19.2 ओवर में 110 रन पर ऑलआउट हो गई। ऐसे में आइए अशरफ के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

गेंदबाजी ऐसी रही अशरफ की गेंदबाजी अशरफ ने 3.2 ओवर गेंदबाजी की और 23 रन खर्च करते हुए 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 6.90 की रही। उन्होंने डेवाल्ड ब्रेविस (25), डोनोवन फेरीरा (15), जॉर्ज लिंडे (9) और ओटेनील बार्टमैन (12) को अपना शिकार बनाया। अशरफ की शानदार गेंदबाजी के कारण दक्षिण अफ्रीका का मध्यक्रम कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। अशरफ के अलावा पाकिस्तान के लिए सलमान मिर्जा ने अच्छी गेंदबाजी की और 4 ओवर में 14 रन देकर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई।

सफल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अशरफ ने की है शानदार गेंदबाजी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अशरफ ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2019 में खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 11 मुकाबले इस टीम के खिलाफ खेले हैं और इसकी 10 पारियों में 22.91 की औसत से 12 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 9.23 की रही है। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/23 का रहा है। अशरफ ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे ज्यादा विकेट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही लिए हैं।