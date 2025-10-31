वेस्टइंडीज ने तीसरे टी-20 में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया, 3-0 से किया क्लीन स्वीप 

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 5 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ उसने 3-0 से सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। पहले मुकाबले में उसे 16 रन और दूसरे मैच में 14 रन से जीत मिली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 151 रन बनाए थे। जवाब में 5 विकेट खोकर वेस्टइंडीज ने लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। टीम के लिए तंजीद हसन तमीम (89) को छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। वेस्टइंडीज के लिए रोमारियो शेफर्ड ने उम्दा गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जवाब में रोस्टन चेज (50) और अकीम ऑगस्टे (50) की शानदार पारियों की मदद से वेस्टइंडीज को कमाल की जीत मिली। उन्होंने लक्ष्य 16.5 ओवर में ही हासिल कर लिया।

पारी तमीम ने जड़ा 10वां अर्धशतक तमीम ने 62 गेंदों का सामना किया और 89 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 143.55 की रही। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 10वां अर्धशतक साबित हुआ। वेस्टइंडीज के खिलाफ तमीम के बल्ले से ये दूसरा अर्धशतक निकला। इस खिलाड़ी के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का यह सबसे बड़ा स्कोर भी है। अब तक इस खिलाड़ी ने 42 मुकाबले खेले हैं और 27.78 की औसत से 1,056 रन बनाए हैं।

हैट्रिक शेफर्ड टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले वेस्टइंडीज के दूसरे खिलाड़ी बने शेफर्ड ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 36 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 9 की रही। वह वेस्टइंडीज के लिए इस प्रारूप में हैट्रिक लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने। शेफर्ड ने 17 ओवर की आखिरी गेंद पर नुरुल हसन को 1 रन बनाकर आउट किया था। इसके बाद वह आखिरी ओवर करने आए और पहली 2 गेंदों पर तमीम (89) और शोरफुल इस्लाम (0) को अपना शिकार बनाकर हैट्रिक पूरी कर ली।