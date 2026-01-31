LOADING...
पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया: दूसरे टी-20 में आघा सलमान और उस्मान खान ने जड़े अर्धशतक, जानिए आंकड़े 
आघा सलमान ने शानदार पारी खेली (फाइल तस्वीर)

लेखन आदर्श कुमार
Jan 31, 2026
06:34 pm
क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान आघा सलमान और विकेटकीपर बल्लेबाज उस्मान खान ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। सलमान के बल्ले से 76 रन और उस्मान के बल्ले से 53 रन निकले। सलमान ने टी-20 करियर का छठा और कंगारू टीम के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा। उस्मान के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक रहा। ऐसे में आइए दोनों की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी

ऐसी रही दोनों खिलाड़ियों की पारी और साझेदारी 

सलमान ने 40 गेंदों का सामना किया और 76 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 190 की रही। उन्होंने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उस्मान ने 36 गेंदों में 53 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 147.22 की रही। दोनों के बीच 34 गेंदों में 49 रन की साझेदारी हुई। उस्मान ने शादाब खान के साथ 39 गेंदों में 63 रन जोड़े।

आंकड़े

ऐसा रहा है सलमान का टी-20 करियर 

सलमान ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2024 में खेला था। उन्होंने अब तक 44 मुकाबले खेले हैं और इसकी 41 पारियों में 25.78 की औसत से 851 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 122.44 की रही है। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 76 रन रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 5 पारियों में 24 की औसत और 151.89 की स्ट्राइक रेट से 120 रन बनाए हैं।

करियर

उस्मान के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर 

उस्मान ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2024 में खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 31 मुकाबले खेले हैं और इसकी 27 पारियों में 19.71की औसत और 120.69 की स्ट्राइक रेट से 414 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 53 रन रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 5 पारियों में 134.02 की स्ट्राइक रेट से 130 रन बनाए हैं।

