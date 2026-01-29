LOADING...
पाकिस्तान ने सीरीज में बनाई बढ़त (तस्वीर: एक्स/@ICC)

पाकिस्तान ने पहले टी-20 में ऑस्ट्रेलिया को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला
Jan 29, 2026
07:52 pm
क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले टी-20 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 22 रन से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की। गद्दाफी स्टेडियम में हुए मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए, जिसमें सैम अयूब ने सर्वाधिक 40 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 146/8 का स्कोर ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा 

इस तरह से जीती पाकिस्तानी टीम 

साहिबजादा फरहान (0) के विकेट के पतन के बाद अयूब (40) और कप्तान सलमान आगा (39) ने पारी को संभाला। इसके बाद बाबर आजम ने 20 गेंदों में 24 रन बनाए और पाकिस्तान ने सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 68 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए। इस बीच मैथ्यू शॉर्ट (5), ट्रेविस हेड (23), मेट रेनेसां (15) और कूपर कोनोली (0) आउट हुए। इसके बाद कैमरून ग्रीन (36) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

जैम्पा 

जैम्पा ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया 

जैम्पा ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज अयूब (40) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। उन्होंने बल्लेबाजी के लिए मददगार नजर आ रही गद्दाफी स्टेडियम की पिच पर विपक्षी बल्लेबाजों की कठिन परीक्षा ली। इस लेग स्पिनर ने कप्तान सलमान आगा (39), बाबर आजम (24) और उस्मान खान (18) को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (4/24) दर्ज किया।

उपलब्धि 

टी-20 क्रिकेट में 400 विकेट वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बने जैम्पा

जैम्पा के टी-20 क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए। वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस आंकड़े को छूने वाले पहले गेंदबाज बने। टी-20 क्रिकेट में वह 400 विकेट पूरे करने वाले विश्व के 12वें गेंदबाज बने। उन्होंने अपने करियर में 321 मैचों की 315 पारियों में लगभग 21 की औसत के साथ 400 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देते हुए 6 विकेट लेना रहा।

