एडम जैम्पा टी-20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बने, जानिए उनके आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के गेंदबाज एडम जैम्पा ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में उम्दा गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। इस बीच वह टी-20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बने। उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के बावजूद पाकिस्तान ने लाहौर टी-20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाने में सफलता हासिल की। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी ऐसी रही जैम्पा की गेंदबाजी जैम्पा ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सैम अयूब (40) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। उन्होंने बल्लेबाजी के लिए मददगार नजर आ रही गद्दाफी स्टेडियम की पिच पर विपक्षी बल्लेबाजों की कठिन परीक्षा ली। इस लेग स्पिनर ने कप्तान सलमान आगा (39), बाबर आजम (24) और उस्मान खान (18) को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 24 रन देते हुए ये सफलताएं हासिल की।

आंकड़े पाकिस्तान के खिलाफ किया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जैम्पा ने अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 12 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 17.93 की औसत के साथ 16 विकेट चटकाए। उन्होंने पाकिस्तानी टीम के विरुद्ध पहली बार 4 विकेट चटकाए। पाकिस्तान की धरती पर यह जैम्पा का सिर्फ दूसरा ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच है और उन्होंने 10.60 की औसत के साथ कुल 5 विकेट लिए हैं। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 6.62 की रही है।

आंकड़े जैम्पा ने विकेटों के मामले में इन गेंदबाजों को पीछे छोड़ा जैम्पा ने विकेटों के मामले में न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर (134) और आयरलैंड के मार्क अडायर (137) को पीछे छोड़ा। उन्होंने अब तक 109 मैच खेले हैं, इसकी 106 पारियों में 20.80 की औसत और 7.20 की इकॉनमी रेट से 138 विकेट लिए हैं। उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/19 का रहा है।

उपलब्धि टी-20 क्रिकेट में 400 विकेट वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बने जैम्पा जैम्पा के टी-20 क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए। वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस आंकड़े को छूने वाले पहले गेंदबाज बने। टी-20 क्रिकेट में वह 400 विकेट पूरे करने वाले विश्व के 12वें गेंदबाज बने। उन्होंने अपने करियर में 321 मैचों की 315 पारियों में लगभग 21 की औसत के साथ 400 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देते हुए 6 विकेट लेना रहा।