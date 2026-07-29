वेस्टइंडीज ने सीरीज में बनाई बढ़त (तस्वीर: एक्स/@windiescricket)

वेस्टइंडीज ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को हराया, विदेशों में पाकिस्तानी टीम की लगातार 8वीं हार

लेखन अंकित पसबोला 09:46 am Jul 29, 202609:46 am

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 90 रन से हराते हुए 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की। त्रिनिडाड के ब्रायन लारा स्टेडियम में हुए मैच में जीत के लिए मिले 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी पारी सिर्फ 120 रन पर ही सिमट गई। पाकिस्तान से दूसरी पारी में सर्वाधिक रन कप्तान बाबर आजम (58*) ने बनाए। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।