वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान: मोहम्मद अब्बास ने 7वीं बार टेस्ट क्रिकेट में लिया 5 विकेट हॉल

पाकिस्तान के बाहर विपक्षी टीमों के मैदान पर अब्बास के आंकड़े कमाल के हैं। उन्होंने 21 टेस्ट खेले हैं और इस दौरान 37 पारियों में 23.84 की औसत से 82 विकेट चटकाए हैं।

अब्बास ने 5 बार पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/54 का रहा है।

वहीं, तटस्थ स्थानों पर उन्होंने 6 टेस्ट की 12 पारियों में 17.55 की औसत से 27 विकेट लिए हैं। यहां उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/33 का है।