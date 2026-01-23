ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम घोषित, बाबर आजम की हुई वापसी
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 29 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलनी है। 3 मैचों की इस घरेलू सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपनी टीम की घोषणा की है। प्रमुख बल्लेबाज बाबर आजम की वापसी हुई है। वह श्रीलंका के खिलाफ खेली गई पिछली टी-20 सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे। आइए पाकिस्तानी टीम पर एक नजर डालते हैं।
टीम
ऐसी है पाकिस्तान की टीम
तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की भी वापसी हुई है। वह बिग बैश लीग (BBL) में खेलते समय चोटिल हो गए थे। शादाब खान भी अपनी जगह बनाने में सफल हुए हैं। पाकिस्तान की टी20 टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक।
जानकारी
29 जनवरी से शुरू होगी टी-20 सीरीज
ऑस्ट्रेलिया को 29, 31 जनवरी, और 2 फरवरी को टी-20 सीरीज के मैच खेलने हैं। ये सीरीज लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेली जाएगी। टी-20 विश्व कप से ठीक पहले दोनों टीमों के लिए ये सीरीज अहम साबित हो सकती है।