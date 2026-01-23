ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम घोषित, बाबर आजम की हुई वापसी

टीम

ऐसी है पाकिस्तान की टीम

तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की भी वापसी हुई है। वह बिग बैश लीग (BBL) में खेलते समय चोटिल हो गए थे। शादाब खान भी अपनी जगह बनाने में सफल हुए हैं। पाकिस्तान की टी20 टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक।