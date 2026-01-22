बाबर आजम नहीं खेलेंगे BBL 2025-26 के फाइनल मैच, पाकिस्तान लौटेंगे 

बयान पहले पूरा टूर्नामेंट खेलने वाले थे बाबर बाबर ने BBL की शुरुआत में पूरे टूर्नामेंट में खेलने का वादा किया था। उन्हें जनवरी की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की 3 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए भी नहीं चुना गया था। पाकिस्तान ने अगले महीने होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए अभी तक अपनी टीम की घोषणा नहीं की है, लेकिन इससे पहले तैयारी के लिए 29 जनवरी से लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 टी-20 मैचों को सीरीज खेलेगा।

बयान बाबर ने किया सिडनी सिक्सर्स का धन्यवाद सिडनी सिक्सर्स ने एक बयान में बाबर के पाकिस्तान जाने की पुष्टि की है। उन्होंने एक बयान में कहा, "सिक्सर्स के ओपनर बाबर आजम को आने वाले अंतरराष्ट्रीय मैचों की तैयारी के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम के साथियों के साथ कैंप में शामिल होने के लिए पाकिस्तान लौट रहे हैं।" बाबर ने भी सिडनी सिक्सर्स का धन्यवाद करते हुए कहा, "मैंने यहां अपने समय का बहुत आनंद लिया। दुर्भाग्य से, अब मुझे नेशनल ड्यूटी के लिए टीम छोड़नी पड़ेगी।"

