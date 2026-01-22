LOADING...
बाबर आजम नहीं खेलेंगे BBL 2025-26 के फाइनल मैच, पाकिस्तान लौटेंगे 
लेखन Manoj Panchal
Jan 22, 2026
12:27 pm
क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया की लीग बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 के बाकी मैच नहीं खेल पाएंगे। उनकी BBL फ्रेंचाइजी, सिडनी सिक्सर्स ने घोषणा की है कि बाबर नेशनल टीम कैंप के लिए पाकिस्तान लौटेंगे। यह घोषणा होबार्ट हरिकेंस के खिलाफ उनके चैलेंजर मैच से ठीक पहले हुई है। यह मैच जीतने वाली टीम रविवार को पर्थ में BBL के फाइनल में पर्थ स्कॉर्चर्स से खिताब जीतने के लिए भिड़ेगी।

पहले पूरा टूर्नामेंट खेलने वाले थे बाबर

बाबर ने BBL की शुरुआत में पूरे टूर्नामेंट में खेलने का वादा किया था। उन्हें जनवरी की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की 3 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए भी नहीं चुना गया था। पाकिस्तान ने अगले महीने होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए अभी तक अपनी टीम की घोषणा नहीं की है, लेकिन इससे पहले तैयारी के लिए 29 जनवरी से लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 टी-20 मैचों को सीरीज खेलेगा।

बाबर ने किया सिडनी सिक्सर्स का धन्यवाद

सिडनी सिक्सर्स ने एक बयान में बाबर के पाकिस्तान जाने की पुष्टि की है। उन्होंने एक बयान में कहा, "सिक्सर्स के ओपनर बाबर आजम को आने वाले अंतरराष्ट्रीय मैचों की तैयारी के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम के साथियों के साथ कैंप में शामिल होने के लिए पाकिस्तान लौट रहे हैं।" बाबर ने भी सिडनी सिक्सर्स का धन्यवाद करते हुए कहा, "मैंने यहां अपने समय का बहुत आनंद लिया। दुर्भाग्य से, अब मुझे नेशनल ड्यूटी के लिए टीम छोड़नी पड़ेगी।"

ऐसा रहा बाबर का यह सीजन

बाबर का यह BBL का पहला ही सीजन था। इसमें वह कुछ खास कमला नहीं दिखा सके। उन्होंने इस सीजन 11 मैचों में 22.44 की औसत और 103.06 के मामूली स्ट्राइक रेट के साथ 202 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं।

