टी-20 विश्व कप 2026: पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने महिला होटल स्टाफ से बदसलूकी की, जुर्माना लगा
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ा एक विवाद सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, टी-20 विश्व कप 2026 के दौरान श्रीलंका के कैंडी स्थित एक होटल में ठहरे पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने महिला कर्मचारी के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की। जानकारी मिलने के बाद टीम प्रबंधन ने खिलाड़ी पर जुर्माना लगाया। यह घटना श्रीलंका के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले से पहले हुई थी। टीम के अंदर इस मामले की दबे स्वर में चर्चा हो रही है।
रिपोर्ट
महिला कर्मचारी ने शोर मचाकर मदद मांगी
टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट में छपी खबर के अनुसार, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान के मैच से पहले एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने होटल की महिला सफाई कर्मचारी के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की। महिला कर्मचारी ने शोर मचाकर मदद के लिए पुकारा, जिसके बाद होटल के अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उसे बचाया। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पाकिस्तान टीम के प्रबंधक नवैद चीमा को दी गई। रिपोर्ट में टीम सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है।
खिलाड़ी
खिलाड़ी पर लगा जुर्माना
रिपोर्ट के मुताबिक, गोल्डन क्राउन होटल के शीर्ष प्रबंधन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, टीम मैनेजर चीमा ने खिलाड़ी की ओर से माफी मांगते हुए उसे गलत व्यवहार के लिए जुर्माना लगाया। संबंधित खिलाड़ी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की अनुशासन समिति के सामने भी पेश होना पड़ सकता है, जहां उसे अतिरिक्त सजा मिल सकती है। विदेशी दौरों पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अनुशासनहीनता के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं।
सुपर-8
सुपर-8 चरण से बाहर हुई पाकिस्तान
सुपर-8 चरण में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ पहला मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया था। ऐसे में दोनों टीमों को एक-एक अंक बांटना पड़ा था। इसके बाद उसे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ हुए दूसरे मुकाबले में 2 विकेट से करीबी हार झेलनी पड़ी थी। इसी तरह आखिरी मुकाबले में उसे श्रीलंका के खिलाफ 5 रन से जीत मिली। ऐसे में वह तीसरे स्थान पर रही और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई।
जानकारी
PCB ने हर खिलाड़ी पर लगाया जुर्माना
टी-20 विश्व कप से पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई और इसको लेकर PCB ने हर खिलाड़ी पर 50 लाख पाकिस्तानी रुपये (लगभग 16.28 लाख भारतीय रुपये) का जुर्माना लगाया है। भारत के खिलाफ मिली हार के बाद ही PCB ने ये मन बनाया था।