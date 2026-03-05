टी-20 विश्व कप 2026: पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने महिला होटल स्टाफ से बदसलूकी की, जुर्माना लगा

रिपोर्ट महिला कर्मचारी ने शोर मचाकर मदद मांगी टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट में छपी खबर के अनुसार, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान के मैच से पहले एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने होटल की महिला सफाई कर्मचारी के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की। महिला कर्मचारी ने शोर मचाकर मदद के लिए पुकारा, जिसके बाद होटल के अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उसे बचाया। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पाकिस्तान टीम के प्रबंधक नवैद चीमा को दी गई। रिपोर्ट में टीम सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है।

खिलाड़ी खिलाड़ी पर लगा जुर्माना रिपोर्ट के मुताबिक, गोल्डन क्राउन होटल के शीर्ष प्रबंधन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, टीम मैनेजर चीमा ने खिलाड़ी की ओर से माफी मांगते हुए उसे गलत व्यवहार के लिए जुर्माना लगाया। संबंधित खिलाड़ी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की अनुशासन समिति के सामने भी पेश होना पड़ सकता है, जहां उसे अतिरिक्त सजा मिल सकती है। विदेशी दौरों पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अनुशासनहीनता के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं।

सुपर-8 सुपर-8 चरण से बाहर हुई पाकिस्तान सुपर-8 चरण में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ पहला मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया था। ऐसे में दोनों टीमों को एक-एक अंक बांटना पड़ा था। इसके बाद उसे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ हुए दूसरे मुकाबले में 2 विकेट से करीबी हार झेलनी पड़ी थी। इसी तरह आखिरी मुकाबले में उसे श्रीलंका के खिलाफ 5 रन से जीत मिली। ऐसे में वह तीसरे स्थान पर रही और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई।

