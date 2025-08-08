पाकिस्तान के इस खिलाड़ी पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप, PCB ने किया निलंबित
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हैदर अली इंग्लैंड में एक आपराधिक जांच में फंस गए हैं। उन पर यौन उत्पीड़न के एक कथित मामले में कार्रवाई हुई है और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इस घटना के सामने आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया है। हालांकि बाद में हैदर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पूरे मामले की जांच इंग्लैंड की स्थानीय पुलिस कर रही है।
गिरफ्तार
मामले की जांच जारी
3 अगस्त को हैदर को इंग्लैंड के होव शहर में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार किया। 24 वर्षीय हैदर अब तक पाकिस्तान के लिए 2 वनडे और 35 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। गिरफ्तारी के समय वह पाकिस्तान शाहीन्स की ओर से बेकनहैम में एक वनडे मुकाबले में खेल रहे थे। यह घटना उसी दिन की है, जब वे मैदान पर टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मामले की जांच फिलहाल जारी है।
बयान
PCB ने क्या कहा?
PCB ने एक बयान में कहा है कि उसे ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस द्वारा की जा रही एक आपराधिक जांच की जानकारी मिली है। PCB के अनुसार, यह जांच उस घटना से जुड़ी है जो हाल ही में पाकिस्तान शाहीन्स की इंग्लैंड यात्रा के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जांच एजेंसियों से मिल रही जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा।
कदम
हैदर के कानूनी अधिकारों की रक्षा की जा रही
PCB ने कहा है कि वह अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा, भलाई और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के तहत पूरे मामले में हैदर को उचित कानूनी सहायता उपलब्ध करा रहा है। PCB ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया के दौरान हैदर के सभी कानूनी अधिकारों की रक्षा की जा रही है। बोर्ड ने कहा कि वह स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और आवश्यकता अनुसार हर जरूरी कदम उठाएगा।
स्वतंत्र
PCB ने क्यों किया हैदर को निलंबित?
PCB के अनुसार वह इंग्लैंड की कानूनी प्रक्रिया और नियमों का पूर्ण सम्मान करता है और चाहता है कि जांच प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष तक पहुंचे। इसी के तहत PCB ने हैदर को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि यह निलंबन फिलहाल जांच के परिणाम आने तक के लिए है और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।