LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / मोहम्मद शमी को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं LSG और DC की टीमें- रिपोर्ट 
मोहम्मद शमी को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं LSG और DC की टीमें- रिपोर्ट 
पिछले सीजन में SRH से खेले थे शमी (तस्वीर: एक्स/@SunRisers)

मोहम्मद शमी को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं LSG और DC की टीमें- रिपोर्ट 

लेखन अंकित पसबोला
Nov 13, 2025
06:08 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम से फिलहाल बाहर चल रहे मोहम्मद शमी को लेकर के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की कुछ टीमें अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं। ऐसी खबर है कि लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीमें शमी को अपने दल में शामिल करने के लिए उत्सुक हैं। बता दें कि शमी पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से खेले थे। आइए इस खबर पर नजर डालते हैं।

रिपोर्ट 

ट्रेड के सहारे शमी को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं DC और LSG की टीमें 

क्रिकबज के अनुसार, SRH अपने विकल्पों पर विचार कर रही है, और शमी को नीलामी पूल में शामिल करने की बजाय ट्रेड करने की योजना बना रही है। ऐसी भी खबर है कि DC और LSG की टीमें पूरी तरह से नकद सौदे के लिए SRH को मनाने की कोशिश कर रही हैं। बता दें कि SRH ने जेद्दा में हुई पिछली बड़ी नीलामी में शमी को 10 करोड़ रुपये में खरीदा था।

प्रदर्शन 

पिछले सीजन में शमी ने किया था निराश 

शमी के लिए IPL का पिछला सीजन बेहद खराब रहा था। उन्होंने IPL 2025 में 9 मैचों में 56.16 की बेहद खराब औसत के साथ सिर्फ 6 विकेट लिए थे। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 10 से ऊपर (11.23) की रही थी। दरअसल, चोट के बाद वह अपनी फॉर्म हासिल करने में नाकाम रहे थे। बड़ी धनराशि में खरीदे जाने वाले इस तेज गेंदबाज ने पूरे मैच भी नहीं खेले थे।

शमी 

IPL में 5 टीमों से खेल चुके हैं शमी 

शमी अब तक IPL में कुल 5 टीमों से खेल चुके हैं। अगर वह ट्रेड के जरिए LSG में जाते हैं तो यह भारतीय तेज गेंदबाज की छठी टीम होगी। बता दें कि शमी DC से पहले भी 4 सीजन में खेल चुके हैं। अपने IPL करियर में शमी ने 119 मैचों में 28.18 की औसत के साथ 133 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 11 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा है।

ठाकुर 

MI में शामिल हुए शार्दुल ठाकुर 

गेंदबाजी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ट्रेड के जरिए मुंबई इंडियंस (MI) की टीम में शामिल हो गए हैं। MI ने आधिकारिक रूप से ये घोषणा की है। बता दें कि पिछले सीजन में ठाकुर LSG की ओर से खेले थे। वह IPL में अब तक 6 टीमों से हिस्सा ले चुके हैं और MI उनकी 7वीं टीम होगी। दाएं हाथ के इस गेंदबाज ने IPL में अब तक कुल 107 विकेट लिए हैं।