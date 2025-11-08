पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को हराया, 2-1 से सीरीज की अपने नाम 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ और 37.5 ओवर में टीम सिर्फ 143 रन पर ऑलआउट हो गई। क्विंटन डिकॉक ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 53 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए अबरार अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। जवाब में सैम अयूब (77) के अर्धशतक की मदद से टीम को 25.1 ओवर में ही जीत मिल गई। बाबर आजम ने भी 27 रन बनाए।

अर्धशतक डिकॉक ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी डिकॉक ने मैच में 70 गेंदों का सामना किया और 53 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 75.71 की रही। ये उनके वनडे करियर का 32वां और पाकिस्तान के खिलाफ चौथा अर्धशतक रहा। पाकिस्तान के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अब तक 19 मुकाबले खेले हैं और इसकी 19 पारियों में 46.05 की औसत से 829 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 123* रन रहा है।

रन डिकॉक ने पूरे किए 7,000 रन डिकॉक ने अपने वनडे करियर की 158वीं पारी में 7,000 रन पूरे किए। यह उपलब्धि पाने वाले वे दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं। अब उनसे आगे सिर्फ उनके पूर्व साथी खिलाड़ी हाशिम अमला हैं। उन्होंने 150 पारियों में यह कारनामा किया था। डिकॉक ने न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियमसन (159 पारियां) को पीछे छोड़ा है, जबकि भारतीय दिग्गज विराट कोहली इस सूची में 161 पारियों के साथ अगले स्थान पर हैं।

विकेट अबरार ने दूसरी बार लिया 4 विकेट हॉल अबरार ने मैच में 10 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन ओवर के साथ 27 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 2.70 की रही। ये उनके वनडे करियर का दूसरा 4 विकेट हॉल रहा। अब तक इस खिलाड़ी ने 13 वनडे मैच खेले हैं और इसकी 13 पारियों में 21.64 की औसत से 25 विकेट चटकाए हैं। उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी 4/27 की रही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 5 मैच में 11 विकेट लिए हैं।