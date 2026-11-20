पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में शानदार जीत मिली (फाइल तस्वीर)

पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को हराया, 1-0 से सीरीज की अपने नाम

लेखन आदर्श कुमार 12:43 pm Nov 20, 202612:43 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरे टेस्ट में श्रीलंका क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 2 मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान को जीत के लिए 91 रन चाहिए थे, जिसे टीम ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 2019 के बाद से दोनों टीमों के बीच 4 टेस्ट सीरीज हुई है। इनमें से 3 में पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।