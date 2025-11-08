सैम अयूब ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में जड़े 77 रन, जानिए उनके आंकड़े 

अयूब ने मैच में 70 गेंदों का सामना किया और 77 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 110 की रही। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अयूब के बल्ले से वनडे क्रिकेट में दूसरा अर्धशतक निकला। उन्होंने बाबर आजम के साथ मिलकर 60 गेंदों में 63 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान के साथ इस खिलाड़ी ने 80 गेंदों में 65 रन जोड़े।

दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कमाल के हैं अयूब के आंकड़े

अयूब ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अब तक 6 वनडे खेले हैं। इसकी 6 पारियों में उन्होंने 67.33 की उम्दा औसत के साथ 404 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 109 रन रहा है। वनडे क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने अब तक 15 मुकाबले खेले हैं। इसकी 15 पारियों में 50.85 की शानदार औसत के साथ 712 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं।