पद्म पुरस्कार 2026: विजय अमृतराज को पद्म भूषण, रोहित और हमरनप्रीत समेत इन्हें मिला पद्म श्री

केंद्र सरकार ने रविवार को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2026 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। इनमें उल्लेखनीय कार्य के लिए 5 हस्तियों को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 को पद्म श्री सम्मान दिया गया है। सूची में खेल जगत से पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर समेत 8 को पद्म श्री मिला है।

सूची इन खेल हस्तियों को मिला पद्म श्री इस साल पद्म श्री सम्मान हासिल करने वालों में पूर्व भारतीय टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा, महिला वनडे विश्व कप 2025 की विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर, पेरिस पैरालिंपिक 2024 के स्वर्ण पदक विजेता पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया, देश में महिला हॉकी में क्रांति लाने वाले कोच बलदेव सिंह, भगवानदास रायकवार और मार्शल आर्ट स्टार के पजानिवेल शामिल है। इसी तरह पूर्व कुश्ती कोच व्लादिमीर मेस्तविरिशविली को मरणोपरांत पद्म श्री दिया गया है।

परिचय कौन हैं विजय अमृतराज? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जन्मे विजय अमृतराज भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में 2 बार विंबलडन और US ओपन के क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था। इसी तरह उन्होंने भारत की डेविस कप टीम को 1974 और 1987 में 2 बार फाइनल तक पहुंचाया था। वह इस साल खेल जगह से पद्म भूषण हासिल करने वाली एकमात्र हस्ती हैं। उन्हें 1983 में पद्म श्री और 1974 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है।

Advertisement