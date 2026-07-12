मैच में भारत ने कसा शिकंजा (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

एकमात्र टेस्ट: लॉर्ड्स में भारत ने बढ़ाया ऐतिहासिक जीत की ओर कदम, ऐसा रहा तीसरा दिन

लेखन अंकित पसबोला 11:14 pm Jul 12, 202611:14 pm

क्या है खबर?

लॉर्ड्स में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीत की ओर कदम बढ़ाया है। मुकाबले में जीत के लिए मिले 457 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 130/6 का स्कोर बनाया। तीसरे दिन के खेल की समाप्ति तक क्रीज में फिलहाल एमी जोंस (52) और सोफी एक्लेस्टोन (1) बनी हुई है। इंग्लैंड को जीत के लिए 327 रन की जरूरत है, जबकि उसके सिर्फ 4 विकेट सुरक्षित हैं।