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एकमात्र टेस्ट: यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला बल्लेबाज बनी 
यास्तिका भाटिया ने खेली उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

एकमात्र टेस्ट: यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला बल्लेबाज बनी 

लेखन अंकित पसबोला
Jul 12, 2026
07:36 pm
क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट की अपनी दूसरी पारी में शतक (113) लगाया। यह उनके टेस्ट करियर करियर का पहला शतक है। इसके साथ-साथ यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का भी पहला शतक है। इस बीच उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर 73 रन की उपयोगी साझेदारी भी की। आइए भाटिया की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी

शानदार रही यास्तिका भाटिया की पारी 

भारतीय टीम ने जब 88 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवाया, तब भाटिया क्रीज पर आई। बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने 86 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने तीसरे दिन के दूसरे सत्र के दौरान अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। उनकी बदौलत भारत ने दूसरी पारी में 300 से अधिक रन बनाते हुए मजबूत बढ़त हासिल की है। वह 158 गेंदों में 113 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 14 चौके शामिल रहे।

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करियर 

ऐसा है यास्तिका भाटिया का टेस्ट करियर 

भाटिया ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 4 टेस्ट की 7 पारियों में 200 से अधिक रन बनाए हैं। वह 1 शतक से पहले 1 ही अर्धशतक लगा चुकी हैं वह भारतीय टीम से 28 वनडे और 26 टी-20 अंतरराष्ट्रीय भी खेल चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार शतक लगाया है।

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रिकॉर्ड 

यास्तिका भाटिया ने बनाया ये रिकॉर्ड 

क्रिकबज के अनुसार, अब महिला टेस्ट की तीसरी या चौथी पारी में किसी भारतीय महिला बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड यास्तिका भाटिया के नाम पर दर्ज हो गया है। उन्होंने संध्या अग्रवाल का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि संध्या ने 1985 में लखनऊ में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 98 रन की पारी खेली थी। इस सूची का तीसरा सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड भी संध्या (83 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 1984) के नाम पर है।

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