एकमात्र टेस्ट: यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला बल्लेबाज बनी 

पारी

शानदार रही यास्तिका भाटिया की पारी

भारतीय टीम ने जब 88 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवाया, तब भाटिया क्रीज पर आई। बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने 86 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने तीसरे दिन के दूसरे सत्र के दौरान अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। उनकी बदौलत भारत ने दूसरी पारी में 300 से अधिक रन बनाते हुए मजबूत बढ़त हासिल की है। वह 158 गेंदों में 113 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 14 चौके शामिल रहे।