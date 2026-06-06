केएल राहुल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

एकमात्र टेस्ट: केएल राहुल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पूरे किए 9,000 रन, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 11:30 am Jun 06, 202611:30 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच में केएल राहुल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने 9,000 रन पूरे कर लिए। इस खिलाड़ी ने अपने 121वें मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की। 34 साल के राहुल ने अपना पहला प्रथम श्रेणी मुकाबला साल 2010 में खेला था। भारत के लिए इस खिलाड़ी ने 2014 में डेब्यू किया था। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।