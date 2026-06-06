भारतीय टीम ने जोरदार शुरुआत की है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

एकमात्र टेस्ट: अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की धमाकेदार शुरुआत, ऐसा रहा पहले दिन का खेल

लेखन आदर्श कुमार 05:16 pm Jun 06, 202605:16 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम एकमात्र टेस्ट मैच में आमने-सामने है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 368 रन बना लिए थे। टीम की धमाकेदार शुरुआत रही। उपकप्तान केएल राहुल (100) और कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली। दिन का खेल खत्म होने तक ऋषभ पंत (50*) और गिल (103*) नाबाद थे। अफगानिस्तान की गेंदबाजी और फील्डिंग बेहद खराब रही। आइए पहले दिन के खेल पर नजर डालते हैं।