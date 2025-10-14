अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश: इब्राहिम जादरान तीसरे वनडे में शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े 

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के इब्राहिम जादरान ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक से चूक गए। वह 95 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच जादरान ने रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी की। जादरान इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने पिछले मुकाबले में भी 95 रन बनाए थे। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही जादरान की पारी जादरान ने पारी की दूसरे ही ओवर में 2 चौके लगाते हुए अच्छी शुरुआत की। उन्होंने 61 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह शतक के नजदीक आकर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हुए। वह 111 गेंदों में 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 95 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने पहले विकेट के लिए उम्दा साझेदारी के बाद सेदिकुल्लाह अटल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 74 रन भी जोड़े।

करियर शानदार चल रहा है जादरान का वनडे करियर जादरान ने 2019 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत की। वह अपनी टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर सामने आए हैं। उन्होंने अब तक 39 वनडे में लगभग 51 की उम्दा औसत के साथ 1,850 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 6 शतक और 9 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। वनडे प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 177 रन रहा है।

आंकड़े मौजूदा सीरीज में लगातार दूसरे मैच में 95 पर आउट हुए जादरान जादरान अबुधाबी में खेले गए पहले वनडे में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे थे और 23 रन बनाकर आउट हुए थे। सीरीज के दूसरे वनडे में उन्होंने 140 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 95 ही रन बनाए थे। वह मौजूदा वनडे सीरीज में 3 पारियों में 213 रन बनाए हैं। उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 200 रन का आंकड़ा नहीं छू सके हैं।