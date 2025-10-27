वनडे विश्व कप 2025: प्रतिका रावल की जगह पर शफाली वर्मा को टीम में किया शामिल 

महिलाओं के वनडे विश्व कप 2025 के बचे हुए मैचों से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल बाहर हो गई है। भारतीय टीम में रावल के स्थान पर शफाली वर्मा को शामिल किया गया है। बता दें कि 30 अक्टूबर को गत विजेता ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ भारत को सेमीफाइनल मैच में खेलना है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

शफाली 1 साल से वनडे में नहीं खेली हैं शफाली जब विश्व कप टीम की घोषणा हुई, तो शफाली को टीम में जगह नहीं मिली और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ीदार के रूप में रावल को प्राथमिकता दी गई थी। शफाली ने अक्टूबर 2024 के बाद से भारत के लिए कोई वनडे मैच नहीं खेला है, लेकिन 50 ओवर के प्रारूप में भारत-A के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अगस्त में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ 52 और सितंबर में बेंगलुरु में न्यूजीलैंड-A के खिलाफ 70 रन बनाए थे।

2024 2024 में ऐसा रहा था शफाली का प्रदर्शन शफाली ने न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 2024 में अपनी पिछली वनडे सीरीज में बल्ले से निराश किया था। उन्होंने 3 मैचों में 18.66 की औसत और 133.33 की स्ट्राइक रेट के साथ 56 रन बनाए थे। उनके स्कोर क्रमशः 33, 11 और 12 रन रहे थे। 2024 में शफाली ने कुल 6 वनडे खेले, जिसमें 18.00 की औसत और 82.44 की स्ट्राइक रेट के साथ 108 रन बनाए थे। वह कोई अर्धशतक भी नहीं लगा सकी थी।

प्रदर्शन फिलहाल घरेलू टी-20 लीग में अच्छी फॉर्म में चल रही हैं शफाली शफाली इस समय खेली जा रही सीनियर महिला टी-20 लीग में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। उनकी मंगलवार को नवी मुंबई में भारत के ट्रेनिंग सत्र से पहले रिपोर्ट करने की उम्मीद है। उन्होंने सीनियर महिला टी-20 लीग में में हरियाणा के लिए 7 पारियों में 56.83 की औसत और 182.35 की स्ट्राइक रेट से 341 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं।