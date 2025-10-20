इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित, केन विलियमसन की हुई वापसी

बयान विलियमसन की वापसी को लेकर क्या बोले कोच वाल्टर? विलियमसन की वापसी पर न्यूजीलैंड के कोच रॉब वाल्टर ने अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने इस बारे में कहा, "हम सभी जानते हैं कि केन न्यूजीलैंड के लिए क्या मायने रखते हैं। उनके कौशल, अनुभव और नेतृत्व क्षमता का टीम में वापस आना शानदार है।" बता दें कि विलियमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ अब तक 19 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 42.12 की औसत के साथ 1,390 रन बनाए हैं।

लैथम लैथम होंगे विकेटकीपर टॉम लैथम चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद पहली बार विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। कंधे की चोट के कारण उन्हें जिम्बाब्वे में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर होना पड़ा था। कैंटरबरी के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जैक फॉल्क्स को भी टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने अब तक सिर्फ 2 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने पिछले महीने एक अनौपचारिक वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड-A के लिए लगातार 2 अर्धशतक लगाकर प्रभावित किया था।