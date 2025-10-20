LOADING...
इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित, केन विलियमसन की हुई वापसी
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली आगामी वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का ऐलान किया है। मिचेल सैंटनर टीम की कप्तानी करेंगे, जिसमें अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन की वापसी हुई है। इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद से यह विलियमसन का न्यूजीलैंड के लिए पहला मैच होगा। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

विलियमसन की वापसी को लेकर क्या बोले कोच वाल्टर?

विलियमसन की वापसी पर न्यूजीलैंड के कोच रॉब वाल्टर ने अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने इस बारे में कहा, "हम सभी जानते हैं कि केन न्यूजीलैंड के लिए क्या मायने रखते हैं। उनके कौशल, अनुभव और नेतृत्व क्षमता का टीम में वापस आना शानदार है।" बता दें कि विलियमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ अब तक 19 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 42.12 की औसत के साथ 1,390 रन बनाए हैं।

लैथम होंगे विकेटकीपर 

टॉम लैथम चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद पहली बार विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। कंधे की चोट के कारण उन्हें जिम्बाब्वे में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर होना पड़ा था। कैंटरबरी के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जैक फॉल्क्स को भी टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने अब तक सिर्फ 2 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने पिछले महीने एक अनौपचारिक वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड-A के लिए लगातार 2 अर्धशतक लगाकर प्रभावित किया था।

ऐसी है न्यूजीलैंड की टीम 

न्यूजीलैंड की वनडे टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, रचिन रविंद्र, नाथन स्मिथ और केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि विलियमसन और नाथन स्मिथ दोनों ने अपनी-अपनी चोटों से उबरने के लिए कड़ी मेहनत की है। बता दें कि स्मिथ पेट की चोट के चलते टीम से बाहर चल रहे थे।

26 अक्टूबर से शुरू होगी वनडे सीरीज 

26 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ बे ओवल में होने वाले मुकाबले के साथ वनडे सीरीज शुरू हो जाएगी। सीरीज का दूसरा वनडे 29 अक्टूबर को और आखिरी वनडे 1 नवंबर को खेला जाना है। बता दें कि दूसरा मैच हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में और तीसरा मैच वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले 18 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच टी-20 सीरीज खेली जानी है।