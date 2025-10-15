ICC रैंकिंग: टेस्ट में यशस्वी जायसवाल को हुआ फायदा, वनडे में राशिद खान बने नंबर-1 गेंदबाज

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में भारत के यशस्वी जायसवाल को फायदा पहुंचा है। जायसवाल टेस्ट प्रारूप में बल्लेबाजों की रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्हें 2 पायदान का फायदा हुआ है। वहीं, वनडे प्रारूप में अफगानिस्तान के राशिद खान शीर्ष रैंकिंग वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

जायसवाल शीर्ष रैंक वाले भारतीय बल्लेबाज हैं जायसवाल जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में सम्पन्न हुई टेस्ट सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया था। भारतीय टीम से पारी की शुरुआत करते हुए उन्होंने 3 पारियों में 73.00 की औसत के साथ 219 रन बनाए थे। उन्होंने दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में 175 रन बनाए थे। जायसवाल के अब 791 रेटिंग अंक हो गए हैं। शीर्ष-10 टेस्ट बल्लेबाजों में जायसवाल के अलावा सिर्फ ऋषभ पंत 8वें स्थान पर हैं।

राशिद वनडे में राशिद खान बने नंबर-1 गेंदबाज अफगानी दिग्गज राशिद ने हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ सम्पन्न हुई वनडे सीरीज में बेहतरीन गेंदबाजी की थी। इस लेग स्पिनर ने 3 मैचों में 24.3 की औसत और 6.09 की इकॉनमी रेट के साथ 11 विकेट लिए। उन्होंने सीरीज के दूसरे वनडे में 5 विकेट भी लिए थे। राशिद के अब 710 रेटिंग अंक हो गए हैं। प्रोटियाज गेंदबाज केशव महाराज के 680 रेटिंग अंक हैं।

जादरान इब्राहिम जादरान वनडे में दूसरे स्थान पर पहुंचे बल्लेबाजी में अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान 8 पायदान की लंबी छलांग लगाकर करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 213 रन बनाकर उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया था। उनके अब 687 रेटिंग अंक हो गए हैं। वह अब सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक हासिल करने वाले अफगानिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। बता दें कि पिछले नवंबर में रहमानुल्लाह गुरबाज के 686 अंकों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।