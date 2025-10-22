वनडे: ऑस्ट्रेलिया सरजमीं पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बल्लेबाजी हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है, लेकिन कुछ बल्लेबाजों ने यहां अपने बल्ले से कमाल कर दिखाया है। इन खिलाड़ियों ने अपनी धैर्य और तकनीक के दम पर बड़ी पारी खेलकर रिकॉर्ड कायम किए हैं। चाहे तेज गेंदबाजों की घातक गति हो या पिच की कठिन परिस्थितियां, इन बल्लेबाजों ने हर चुनौती का सामना किया है। ऐसे में आइए ऑस्ट्रेलिया सरजमीं पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 रिकी पोंटिग (5,521 रन) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रिकी पोंटिग इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने अपने घरेलू सरजमीं पर पहला मुकाबला साल 1995 में खेला था। आखिरी बार वह 2012 में खेलते हुए नजर आए थे। ऑस्ट्रेलिया में इस खिलाड़ी ने 154 मैचों की 151 पारियों में 39.71 की औसत से 5,521 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 14 शतक और 32 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 134* रन रहा था।

#2 डीन जोन्स (4,069 रन) ऑस्ट्रेलिया के एक और पूर्व दिग्गज खिलाड़ी डीन जोन्स इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 1984 में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 1994 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 107 मुकाबले खेले थे और इसकी 104 पारियों में 47.31 की औसत से 4,069 रन बनाए थे। जोन्स के बल्ले स 4 शतक और 31 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 145 रन रहा था।

#3 एलन बॉर्डर (4,068 रन) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपनी घरेलू सरजमीं पर पहला मुकाबला साल 1979 में खेला था। आखिरी बार वह 1994 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 177 मुकाबले खेले थे और इसकी 163 पारियों में 28.85 की औसत से 4,068 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 3 शतक और 23 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 127* रन रहा था।